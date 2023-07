Frau in Wien-Meidling in Wohnung gefangen und vergewaltigt

Drei Tage hat ein Mann seine Ex-Freundin in seiner Wohnung in Wien-Meidling festgehalten und sie dabei bedroht, misshandelt sowie vergewaltigt. Laut Polizeisprecher Daniel Fürst konnte sie am Dienstag flüchten, während der 31-jährige österreichische Staatsbürger einkaufen war. Die 33-Jährige wurde von der Berufsrettung versorgt und mit zahlreichen Blessuren in ein Krankenhaus gebracht.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/ERWIN SCHERIAU Die Wiener Polizei ermittelt in Vergewaltigungsfall in Meidling