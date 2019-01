Frau in Wien mit Stange attackiert - Verdächtiger gefasst

Ein Überfall in Wien-Margarten, bei dem eine 25-Jährige mit einer Eisenstange schwer misshandelt worden war, ist offenbar geklärt: Ein 41-jähriger Verdächtiger ist seit Donnerstag in Haft und hat mittlerweile ein Geständnis abgelegt, so die Polizei. Der Beschuldigte soll die ihm Unbekannte zuvor stundenlang beobachtet und aus Frust gehandelt haben, weil er sich nicht traute, Frauen anzusprechen.

SN/APA (Symbolbild)/FMT-PICTURES/WO Der Verdächtige ist laut Polizei seit Donnerstag in Haft