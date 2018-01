Frau in Wien von Lkw überrollt und getötet

Eine Fußgängerin ist am Montagnachmittag auf dem Neubaugürtel in Wien von einem Lkw überrollt und getötet worden. Die 19-Jährige wollte die Fahrbahn an der ampelgeregelten Kreuzung mit der Hütteldorfer Straße überqueren, als sie von dem rechts auf den Gürtel einbiegenden Schwerfahrzeug erfasst wurde, wie die Polizei mitteilte.

SN/APA (Webpic)/hex Unfall erweckte die Neugier von Schaulustigen