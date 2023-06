Frau knapp von aus Parkgarage geworfenen Bierdosen verfehlt

Großes Glück hatte eine 73 Jahre alte Frau am Samstagabend in Wien-Liesing: Ein 15 Jahre alter Bursche warf vom vierten Stock einer Parkgarage zwei volle 0,5 Liter Bierdosen absichtlich und gezielt auf die Passantin. Beide Dosen verfehlten die Frau nur knapp, berichtete die Polizei am Sonntag. Beamte wurden Augenzeugen der Tat. Der Jugendliche wurde nach kurzer Flucht festgenommen. Gegen den Rumänen wird wegen versuchter absichtlicher schwerer Körperverletzung ermittelt.

Die Polizisten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) sahen kurz vor 18.30 Uhr, wie der 15-Jährige im Beisein von drei Jugendlichen die Dosen aus dem obersten Stockwerk der Parkgarage am Liesinger Platz warf. Die erste Bierdose schlug wenige Meter vor der 73-Jährigen auf dem Gehsteig auf. "Die Frau blieb deshalb stehen und blickte nach oben", berichtete Polizeisprecher Markus Dittrich. Dabei sah sie die zweite herabfallende Dose und wich zurück. So verfehlte sie auch das zweite Bier, die Dose schlug laut Polizei nur knapp vor der 73-Jährigen auf. Die Pensionistin blieb unverletzt. Die Jugendlichen flüchteten, doch Beamte der EGS holten sie wenig später ein und nahmen den 15-Jährigen vorläufig fest. Warum er die Dosen geworfen hatte, blieb vorerst unklar, der Bursche muss erst einvernommen werden.