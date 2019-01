Frau krachte mit Auto in Wiener Naschmarkt-Lokal

Eine Frau ist am Donnerstag in der Früh nach einem Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug mit ihrem Pkw in ein Lokal am Naschmarkt in Wien-Mariahilf gekracht. Laut Wiener Berufsfeuerwehr wurde das Auto der Betroffenen, derart abgelenkt, dass es von der Wienzeile über den Naschmarkt geschlittert ist. Die Frau wurde dabei schwer verletzt.

SN/APA (MA 68 LICHTBILDSTELLE)/UNBE Frau musste von Feuerwehr befreit werden