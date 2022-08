Frau mit Stichverletzungen im Bezirk Baden tot aufgefunden

In einem Einfamilienhaus in Oberwaltersdorf (Bezirk Baden) ist Mittwochfrüh eine 57-Jährige tot aufgefunden worden. Die Frau habe Stichverletzungen im Kopfbereich aufgewiesen, teilte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner auf Anfrage mit. Die Ermittlungen des Landeskriminalamtes Niederösterreich dauerten am Nachmittag an.

SN/APA/THEMENBILD/HERBERT PFARRHOFE Mordermittlungen im Bezirk Baden