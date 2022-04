Frau nach Explosion in Niederösterreich gestorben

Die Explosion in einem Einfamilienhaus in Dürnkrut (Bezirk Gänserndorf) vom 13. März hat nun ein Todesopfer gefordert. Eine 66-Jährige ist im AKH Wien ihren Verletzungen erlegen, berichtete der ORF Niederösterreich am Samstag unter Verweis auf den Wiener Gesundheitsverbund. Die Frau ist demnach am Mittwoch gestorben.

SN/APA/BFKDO GÄNSERNDORF/UNBEKANNT Bagger hatte Gasleitung beschädigt