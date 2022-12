Frau nach Wien gelockt und eingesperrt

Mit dem Versprechen auf ein besseres Leben soll ein 57-Jähriger eine 45-Jährige vor etwa einem Monat nach Wien gelockt, ihr anschließend Reisepass und Bankomatkarte abgenommen und sie in seiner Wohnung eingesperrt haben. Es kam offenbar immer wieder zu körperlicher bzw. sexueller Gewalt. Am Mittwoch gelang der Frau die Flucht, der Mann wurde festgenommen, berichtete die Polizei am Donnerstag.

SN/APA/THEMENBILD/BARBARA GINDL Verdächtiger nach Gewalt festgenommen