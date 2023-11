Frau bei Perchtenumzug in Kärnten schwer verletzt

Eine 43 Jahre alte Kärntnerin ist in der Nacht auf Sonntag bei einem Perchtenumzug in Sachsenburg (Bezirk Spittal an der Drau) schwer am Kopf verletzt worden. Ein Unbekannter hatte die Frau kurz nach Mitternacht im Festzelt verletzt, sie wurde von der Rettung ins Krankenhaus Lienz gebracht. Details zum Hergang gab es vorerst nicht, die Ermittlungen und Befragungen waren noch nicht abgeschlossen, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.