Frau stach in Salzburg Lebensgefährten mit Messer in den Fuß

Eine 33-jährige Frau hat am Freitagabend in der Stadt Salzburg ihrem Lebensgefährten mit einem Messer in den Fuß gestochen. Die beiden Deutschen dürften sich zuvor heftig gestritten haben. Nähere Angaben zum Tathergang oder den Grund für die Auseinandersetzung konnten das Paar aufgrund der "hysterischen Stimmung" noch nicht machen, sagte Polizeisprecher Hans Wolfgruber zur APA.

Der verletzte 35-Jährige wurde im Landeskrankenhaus Salzburg behandelt. Seine Lebensgefährtin wurde festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum gebracht. Die beiden müssen noch von der Polizei einvernommen werden. Anzeige Quelle: APA