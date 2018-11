Frau starb im Burgenland nach Messerstichen

In Rohrbach (Bezirk Mattersburg) im Burgenland ist es am Samstagnachmittag zu einer Bluttat gekommen. Ein Mann soll dabei eine Pensionistin mit einem Messer so schwer verletzt haben, dass sie am Abend im Spital starb, berichtete der ORF Burgenland. Von der Polizei gab es dazu auf APA-Anfrage vorerst keine Bestätigung.

SN/APA (Archiv/Hochmuth)/GEORG HOCH Bluttat in Rohrbach