Frau starb nach Zimmerbrand in Wien-Brigittenau

Eine 79 Jahre alte Frau ist nach einem Zimmerbrand in Wien-Brigittenau in der Nacht auf Samstag im Krankenhaus gestorben. Die Frau dürfte laut den ersten Erkenntnissen der Polizei mit einer brennenden Zigarette eingeschlafen sein. Sie wurde zunächst noch reanimiert, starb aber später an ihren schweren Verletzungen. Eine Obduktion soll die genaue Todesursache klären.

SN/APA/LUKAS HUTER Die Feuerwehr konnte die Frau nicht mehr retten