Frau sticht in Wien Lebensgefährten nieder

Eine 40-Jährige hat am Samstag in Wien-Penzing mit einem Küchenmesser auf ihren Lebensgefährten eingestochen. Die Tat wurde in den frühen Morgenstunden in der gemeinsamen Wohnung in der Reizenpfenninggasse verübt, berichtete die Polizei. Die Frau rief selbst den Notruf und legte bereits am Telefon ein erstes Geständnis ab. Beamte trafen die Österreicherin bei einer Telefonzelle. Sie wurde in Haft genommen.

SN/APA/LUKAS HUTER Die Polizei nahm die Frau fest