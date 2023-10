Frau in Strasshof an der Nordbahn erschossen

In Strasshof an der Nordbahn (Bezirk Gänserndorf) ist am Samstag eine Frau erschossen worden. Der mutmaßliche Schütze hat sich danach selbst der Polizei gestellt und wurde festgenommen, sagte eine Sprecherin der Landespolizeidirektion Niederösterreich am Nachmittag zur APA. Die Tat wurde kurz nach 13.30 Uhr verübt. Details zum Alter der beiden und in welcher Beziehung Opfer und Täter standen, waren noch nicht bekannt.

BILD: SN/APA/FLORIAN WIESER Erneut muss die Polizei einen Tatort nach einer Bluttat abriegeln