Frau tagelang festgehalten - Bisher kein Geständnis

Im Fall einer zehn Tage lang in einer obersteirischen Wohnung festgehaltenen Deutschen stritt der mutmaßliche Täter bisher alle Anschuldigungen ab. Sexuelle Übergriffe des Mannes auf seine Internet-Bekanntschaft konnten die Ermittler am Montag auf APA-Anfrage ausschließen. Die Frau ist mittlerweile wieder in ihre Heimat gereist. Psychologische Betreuung nahm sie nicht in Anspruch.

SN/APA/LUKAS HUTER Der 42-Jährige ist laut Polizei bereits einschlägig bekannt