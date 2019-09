Frau trat in Wiener Bus gegen Fahrgast und schlug Polizisten

Eine 42-Jährige ist am Freitag in Rudolfsheim-Fünfhaus festgenommen worden, nachdem sie gegen 23.00 Uhr in einem Bus der Wiener Linien einen 81-Jährigen Fahrgast schwer und einen Polizisten leicht verletzt hatte. Der ältere Mann wurde von der Verdächtigen vom Sitz gezogen und getreten. Zuvor war es zwischen den beiden Fahrgästen zu einem Streit gekommen, berichtete Polizeisprecherin Irina Steirer.

SN/APA (Themenbild)/HANS PUNZ Die Verdächtige wurde mit Anwendung von Körperkraft festgenommen