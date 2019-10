Eine 45-Jährige soll ihren Freund in der gemeinsamen Wohnung in Haslach (Bezirk Rohrbach) mit einem Messer in den Bauch gestochen und schwer verletzt haben. Nachbarn hatten zuvor einen Streit der beiden gehört und die Polizei gerufen. Die Ukrainerin ließ sich widerstandslos festnehmen, bestritt aber die Tat. Der 50-Jährige wurde ins Spital gebracht, berichtete die Exekutive am Donnerstag.

Quelle: APA