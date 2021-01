Frau verletzte in Graz Freund mit Messer

Eine offenkundig betrunkene Frau (48) hat am Sonntag ihren Freund (38) in ihrer Wohnung in Graz mit dem Umbringen bedroht und mit einem Messer mehrmals in den linken Oberschenkel gestochen. Die Polizisten mussten die Frau festnehmen, da sie auch in deren Gegenwart den Mann mit dem Tode bedrohte. In der Wohnung fanden die Polizisten zudem etwas Suchtgift. Das alkoholisierte Paar konnte nicht befragt werden, weshalb auch der Grund des Streits unbekannt ist.

SN/APA/BARBARA GINDL Die Frau bedrohte ihren Lebensfährten mit dem Tode