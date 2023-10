54-jährige Frau in Wien-Leopoldstadt von Ehemann erstochen

Kurz nach der Bekanntgabe eines Tötungsdelikts an einer Frau in Wien-Liesing hat die Polizei am Freitag auch den mutmaßlichen Femizid an einer 54-Jährigen im Bezirk Leopoldstadt vermeldet. Die WEGA verschaffte sich am Vormittag nach besorgten Anrufen von Verwandten der Frau Zutritt zu der Wohnung am Mexikoplatz und fand das Opfer leblos mit Stichverletzungen vor. Kurz zuvor dürfte der 64-jährige Ehemann aus einem Fenster gesprungen sein. Auch er erlag seinen Verletzungen.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/EVA MANHART Täter verübte Suizid