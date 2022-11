Frauen in Gefahr: Mehr Delikte mit K.-o.-Tropfen

Auch im privaten Bereich steigt die Zahl der Fälle an, in denen Personen betäubt und anschließend vergewaltigt oder beraubt werden. Infokampagne soll gegensteuern.

Die Attacken mit K.-o.-Tropfen nehmen in Österreich zu. So beobachtet die Polizei seit dem Ende der Coronalockdowns eine deutliche Zunahme der Fälle. Beim Frauennotruf in Wien wurden allein dieses Jahr bereits 60 Personen beraten, die mit K.-o.-Tropfen außer Gefecht gesetzt wurden. Vor zwei Jahren hätte es nur 20 Beratungen im Jahr gegeben, sagt die Leiterin des Frauennotrufs Heidemarie Kargl. Betroffen von den Attacken sind sehr oft Frauen. Den Opfern fehlt häufig die Erinnerung an einige Stunden. Sie wachen manchmal an ...