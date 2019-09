Frauen mit Behinderungen besonders häufig Opfer von Gewalt

Frauen mit Behinderungen sind um ein Vielfaches öfter von Gewalt betroffen. Grundsätzlich erlebt laut einer EU-Studie in Österreich jede fünfte Frau häusliche Gewalt. Einer Untersuchung aus dem Jahr 1996 zufolge sind Frauen mit Lernschwierigkeiten deutlich gefährdeter, speziell sexuelle Gewalt zu erfahren, hieß es am Freitag in Wien im Rahmen der Konferenz "Frauen mit Behinderungen".

