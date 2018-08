Frauenleiche im Tiroler Kufstein entdeckt

In Kufstein in Tirol ist am Montagvormittag in einem Waldstück in der Nähe der Inntalautobahn (A12) die Leiche einer Frau entdeckt worden. Ein Passant hatte einen merkwürdigen Geruch festgestellt und anschließend den Leichnam entdeckt, sagte die Polizei der APA und bestätigte einen Bericht der Online-Ausgabe der "Kronen Zeitung". Nähere Angaben konnte die Exekutive zunächst nicht machen.

SN/APA (Webpic)/HEX Leiche wurde am Montagvormittag gefunden