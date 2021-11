Frauenleiche in Keller: Partner unter Verdacht

60-Jährige war am 19. November von Tochter als vermisst gemeldet worden. Auch der Lebensgefährte war plötzlich unauffindbar.

Eine grausige Entdeckung machten am Dienstagvormittag Polizisten in der Wiener Brigittenau: In einem Kellerabteil eines Wohnhauses lag die Leiche einer 60-jährigen Frau. Obwohl eine Obduktion am frühen Abend noch ausständig war, hieß es seitens der Ermittler, dass von Fremdverschulden auszugehen ist. Als Tatverdächtig galt vorerst der Lebensgefährte (64), ein Mann mit iranischer und kanadischer Staatsbürgerschaft. Nach ihm wurde eine Fahndung eingeleitet.

Auf die Suche hatten sich die Beamten mit einem Diensthund begeben, der schließlich die Fährte aufnahm und im Keller fündig wurde. Zuvor hatte die Tochter der 60-Jährigen ihre Mutter bei der Polizei als abgängig gemeldet, weil sie schon länger nicht von ihr gehört hatte.

"Am 19. November dürfte der letzte Kontakt zur Mutter gewesen sein", berichtete Polizeisprecher Markus Dittrich. Sie hätten stets mehrmals am Tag telefoniert, es sei ein sehr inniges Verhältnis gewesen. Am 22. November schließlich meldete die Tochter ihre Mutter als vermisst. "Es wurden sämtliche Abfragen gemacht, das war aber alles nicht zielführend", beschreibt Dittrich die Suche nach der 60-Jährigen. Es wurde Nachschau in der Wohnung gehalten - und sogar im Keller. "Die Situation wurde immer bedenklicher, weil nämlich auch der Lebensgefährte nicht auffindbar war." Deshalb setzte man einen Suchhund ein. Und dieser schlug dann im Keller an. Zu sehen war die Leiche der Frau nicht, weil sie von gelagerten Gegenständen, darunter auch Autoreifen, bedeckt war. Polizeisprecher Dittrich: "Es war mit ziemlicher Sicherheit Fremdverschulden. Stich- und Schussverletzungen kann man ausschließen." Genauere Angaben wollte er nicht machen, um dem Obduktionsergebnis nicht vorzugreifen. Fest stehe, dass es im Vorfeld keine Amtshandlungen an dieser Adresse gegeben habe. Sprich: Keine Anzeichen auf häusliche Gewalt. "Auch die Tochter sagte, dass diesbezüglich nichts zu bemerken war. Es habe sich ihren Angaben zufolge um keine gewaltsame Beziehung gehandelt", ergänzte Dittrich.

Im Fall jener 49-Jährigen, die in der Vorwoche in Eibesbrunn (NÖ) regungslos am Straßenrand entdeckt worden und im Krankenhaus gestorben war, hat nun die Obduktion ergeben, dass die Frau von einem Auto angefahren, aber nicht überfahren wurde. Gegen ihren Lebensgefährten (55) wurde zunächst U-Haft verhängt. Am Donnerstag war er gegen eine Kaution von 25.000 Euro auf freien Fuß gekommen. Die Richterin konnte keinen dringenden Tatverdacht wegen Mordes feststellen, jedoch wegen grob fahrlässiger Tötung unter Alkoholeinfluss.