Frauenmord in Villach: Amtshaus mit Spital verwechselt

28-jähriger Rumäne gestand, seine Freundin erschlagen zu haben. Es war der bereits 25. Frauenmord in Österreich im Jahr 2021.

Die mit Spannung erwartete Vernehmung jenes 28-Jährigen, der am Montagnachmittag die Leiche einer 29-jährigen Frau vor dem Gebäude der Bezirkshauptmannschaft Villach abgelegt hatte, brachte überraschende Erkenntnisse. Der Rumäne gestand die Tat, nachdem es zuvor unklar erschien, ob er selbst der Frau derart schwere Verletzungen zugefügt hatte, dass sie selbigen erlag. Denn als die Polizei eintraf, saß der 28-Jährige unmittelbar neben der Leiche und ließ sich widerstandslos festnehmen.

"Der Mann bei der Vernehmung angegeben, dass der Tat ein Streit vorausgegangen sei", berichtete am Mittwoch der Sprecher der Staatsanwaltschaft Klagenfurt, Markus Kitz. "Er meinte, er habe sich dazu hinreißen lassen, mit einem Holzprügel auf die Frau einzuschlagen."

Die Tatwaffe - im Grunde ein selbstgeschnitzter Baseballschläger mit rund einem Meter Länge - wurde in einem Gewerbegebiet am Rande von Villach sichergestellt. Dass der Holzprügel im Nahbereich eines Bordells gefunden wurde, wie Medien vereinzelt berichteten, wollte Kitz nicht bestätigen. Überhaupt sei noch nicht klar, ob sich die Tötung im Rotlichtmilieu abgespielt habe, wie am Dienstag von der Polizei zu hören war. Auch dass das Opfer als Prostituierte gearbeitet habe, wollte der Sprecher der Staatsanwaltschaft nicht kommentieren.

Geklärt ist, dass Opfer und Täter eine gemeinsame Meldeadresse im Bezirk Villach-Land hatten. Ob sie dort auch gewohnt haben, ist Gegenstand von Ermittlungen.

Nächste Unklarheit: Hat die Frau möglicherweise noch gelebt, als sie vom 28-Jährigen vor dem Amtsgebäude abgelegt wurde? Staatsanwaltschaftssprecher Markus Kitz: "Er hat gesagt, er sei auf der Suche nach einem Krankenhaus gewesen und habe geglaubt, die Bezirkshauptmannschaft sei ein Spital." Passanten hatten den Mann beobachtet, wie er die Frau aus einem Auto zog und sie ablegte. Sie alarmierten die Einsatzkräfte - allerdings vergebens. Der Notarzt konnte nichts mehr für die Frau tun. Noch in der Nacht auf Dienstag wurde eine Obduktion durchgeführt. Sie ergab, dass die 29-jährige Frau an den Folgen heftiger Gewalteinwirkung gestorben ist, der Todeszeitpunkt stand vorerst nicht fest. Nach der Vernehmung war der 28-Jährige am Dienstagabend in die Justizanstalt Klagenfurt gebracht worden. "Danach sind 48 Stunden Zeit, um über die Verhängung der Untersuchungshaft zu entscheiden", erklärte Kitz, der mit einer Entscheidung noch am Mittwoch rechnete. Hinweise auf Mittäter gab es keine: "Wir gehen davon aus, dass der Mann als Alleintäter gehandelt hat."

Die Tötung der 29-jährigen Rumänin ist der 25. Frauenmord in Österreich im Jahr 2021. Erst am Sonntag war in Wien-Floridsdorf eine 37-Jährige im Zuge eines Streits um Drogen von einem 45-jährigen Mann erstochen worden.

Kommenden Dienstag steht in Wien der zweite Gewaltschutzgipfel am Programm. Expertinnen und Experten aus Polizei und Justiz, von Opferschutzeinrichtungen und aus der Wissenschaft nehmen daran teil. Die Veranstaltung, die unter dem Motto "Gemeinsam gegen Gewalt" steht, ist der Österreich-Auftakt der weltweiten "16 Tage gegen Gewalt" vom 25. November bis 10. Dezember.