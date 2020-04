Freibäder bleiben laut Kogler auch ab 1. Mai noch zu

Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler (Grüne) hat am Mittwoch in einer dem Sport gewidmeten Pressekonferenz auch das Schwimmen und die Freibäder angesprochen. Während es in gewissen Sportarten ab 1. Mai Lockerungen geben wird, bleiben die meisten Freibäder noch zu. "Es ist nicht vorstellbar, dass mit 1. Mai die Bäder aufsperren wie wir sie kennen", so Kogler.

SN/dpa/Rolf Vennenbernd Der Badespaß verzögert sich wegen der Corona-Krise