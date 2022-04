Freiraum mit Hindernissen

Selber. Was hindert uns eigentlich daran, eigene Entscheidungen zu treffen?

"Ich will" und "ich kann". Unser Bedürfnis nach Autonomie ist von Kindesbeinen an ausgeprägt. Um eigenverantwortlich zu handeln, braucht es Rahmenbedingungen und Freiräume - und genau diese müssten in Österreich neu verhandelt werden, sagt Transformationspsychologin Irina Nalis. Sie forscht zum gesellschaftlichen Wandel.

Was bedeutet es, eigenverantwortlich zu handeln? Irina Nalis: Im psychologischen Sinne ist das vor allem Handlungsfähigkeit, also ganz banal die Fähigkeit, etwas zu tun oder zu unterlassen. Es ist eine sehr umfassende Idee und es gibt ...