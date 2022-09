Freispruch für 19-Jährigen in OÖ vom Vergewaltigungsvorwurf

Ein 19-Jähriger, der am 11. Mai in Weyer (Bezirk Steyr-Land) laut Anklage ein 15-jähriges ukrainisches Mädchen "mit Gewalt zur Duldung des Beischlafs genötigt" haben soll, ist am Mittwoch in Steyr vom Schöffengericht vom Vorwurf der Vergewaltigung freigesprochen worden. Der Syrer hatte von einvernehmlichem Sex gesprochen. Das gerichtsmedizinische Gutachten war nicht eindeutig. Die Staatsanwaltschaft nahm sich Bedenkzeit.

SN/APA/KERSTIN SCHELLER/KERSTIN SCH Zur Aussage des Angeklagten wurde die Öffentlichkeit ausgeschlossen