Freispruch im Mordprozess um erschlagenen 89-jährigen Wiener

Ein 41-jähriger Mann ist am Dienstag am Wiener Landesgericht vom Vorwurf freigesprochen worden, Julius U. am 13. Mai 2019 aus Habgier in dessen Wohnung in Wien-Fünfhaus vorsätzlich getötet zu haben. Vier Geschworene folgten der Mordanklage, vier Laienrichter glaubten allerdings dem Angeklagten, der versichert hatte, den 89-Jährigen müsse ein unbekannter Einbrecher umgebracht haben.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Der Freispruch ist nicht rechtskräftig