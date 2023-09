Freispruch im Prozess um Drogentod von 19-Jähriger

Am Wiener Landesgericht ist am Dienstag der Prozess gegen einen 18-Jährigen, der in der Nacht zum 6. Dezember 2022 eine durch Drogen beeinträchtige 19-Jährige in Wien sexuell missbraucht und nach Verlust ihres Bewusstseins im Stich gelassen haben soll, abgeschlossen worden. Das Gericht sprach den Jugendlichen am frühen Nachmittag von allen Anklagepunkten mangels an Beweisen frei. Die junge Frau war damals im Eingangsbereich einer Wohnanlage in Döbling tot aufgefunden worden.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/GEORG HOCHMUTH Der Mann wurde in dem Prozess am Landesgericht freigesprochen