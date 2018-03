Freispruch nach lebensgefährlicher Verletzung bei Streit

Ein 17 Jahre alter Bursch, der am 20. Oktober 2017 vor einem Billard-Lokal in Wien-Favoriten nach einem Streit einen 16-Jährigen niedergestochen und lebensgefährlich verletzt hatte, ist am Donnerstag am Landesgericht vom versuchten Mord freigesprochen worden. Die Geschworenen billigten dem Angeklagten mit 7:1 Stimmen zu, in Notwehr gehandelt zu haben.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER Die Geschworenen billigten dem Angeklagten Notwehr-Handlung zu