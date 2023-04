Freispruch nach rechter Aktion auf ÖVP-Zentrale

Mit drei Freisprüchen hat am Donnerstag am Landesgericht St. Pölten eine Aktion auf dem Dach der ÖVP-Zentrale am Tag der niederösterreichischen Landtagswahl geendet. Dem Trio war versuchter Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung angelastet worden. Die Männer im Alter von 20, 21 und 30 Jahren sollen laut Anklage versucht haben, einen Notausgang aufzubrechen, um ins Gebäude zu kommen. Auf Videos war zu sehen, dass die Tür nicht berührt wurde. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

