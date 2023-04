Freisprüche in Prozess um Müllexport nach Malaysia

Am zweiten Verhandlungstag ging am Mittwoch am Straflandesgericht Wien ein Prozess um einen illegalen Müllexport von Österreich nach Malaysia überraschend mit zwei Freisprüchen vorläufig zu Ende. Da die Staatsanwaltschaft keine Erklärung abgab, ist das Urteil noch nicht rechtskräftig.

Angeklagt waren ein ehemaliger Geschäftsführer des Unternehmens FCC Mostviertel Abfall Service in Amstetten und die Vermittlerin aus Wien, die bei dem Transport des Kunststoffabfalls nach Fernost laut Gesetz die sogenannte Inverkehrbringerin war. Die Staatsanwaltschaft hatte beiden fahrlässiges umweltgefährdendes Behandeln und ...