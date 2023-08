Frequency - Plus bei Versorgungen, Finanzpolizei-Kontrolle

Bei heißen Temperaturen hat die Zahl der Behandlungen durch das Rote Kreuz beim Frequency-Festival in St. Pölten am (gestrigen) Schlusstag angezogen. Durchgeführt wurden von den Einsatzkräften bis in die Nachtstunden hinein 1.914 Versorgungen. Über die Bühne ging auch eine Kontrolle der Finanzpolizei, aus der 66 Anzeigen nach dem Sozialversicherungsgesetz resultierten. Nach Ende der letzten Konzerte gilt der Sonntag an der Traisen als klassischer Abreisetag.

BILD: SN/APA/FLORIAN WIESER/FLORIAN WIESE Die Festival-Karavane zieht am Sonntag weiter