Freund nach Drogenkonsum erwürgt: Neue Verantwortung

Ein 23-jähriger Mann hat sich am Donnerstag wegen Mordes vor einem Geschworenensenat am Landesgericht Klagenfurt verantworten müssen. Ihm wurde vorgeworfen, einen Freund erwürgt zu haben, vor der Tat hatten beide Magic Mushrooms und Cannabis konsumiert. Der Verteidiger des kroatischen Staatsbürgers erklärte, das spätere Opfer habe diesen vor der Tat beleidigt, sein Mandant werde sich des Totschlags schuldig bekennen. Der Prozess war bis Donnerstagabend anberaumt.

Staatsanwältin Lisa Kuschinsky sagte in ihrem Anklagevortrag, das Opfer, der Angeklagte und dessen Cousin hätten sich am 6. September 2021 getroffen, um das neue Haus des 23-Jährigen bei Villach einzuweihen. Der Drogenkonsum hätte sich stark auf das spätere Opfer ausgewirkt: Die Stimmung hätte geschwankt, der 22-Jährige habe einen Spiegelschrank im Badezimmer heruntergerissen, es kam zu einer Rangelei. Um seinen Freund zu beruhigen, habe ihn der Angeklagte mehrmals in einen Würgegriff genommen. Schließlich habe der 23-jährige Kickboxer eine so genannte Halsklammer angewandt. Dabei lag das Opfer auf dem Bauch, während der Angeklagte ihm den Arm um den Hals legte und mehrere Sekunden lang zudrückte, was schließlich zum Tod geführt habe: "Er hat sich entschlossen, den Mord zu verwirklichen", so die Staatsanwältin.

Verteidiger Manfred Arbacher-Stöger plädierte auf - den wesentlich weniger streng bestraften - Totschlag. Demnach hätte eine allgemein begreifliche, heftige Gemütsbewegung zur Tat geführt. Er erklärte, nachzeichnen zu wollen, wie sich die Stimmung zwischen Angeklagtem und Opfer hochgeschaukelt habe. Ausschlag zur Tat gegeben habe schließlich, dass das Opfer den Angeklagten mit Aussagen über dessen Freundin provoziert habe.

"Schuldig des Totschlags, Herr Vorsitzender", antwortete der Angeklagte auf die Frage von Richter Christian Liebhauser-Karl nach seiner Verantwortung. Im Laufe des Abends sei sein Freund immer aggressiver geworden, schließlich seien die Fäuste geflogen: "Ich wollte keinen Kampf." Als das Opfer am Boden gelegen sei, habe es noch die Mutter des Angeklagten beleidigt und behauptet, dass es eine Affäre mit der Freundin des Angeklagten gehabt habe, woraufhin er so in Rage geraten sei, dass er die Halsklammer angewendet habe.

Eine Verantwortung, wegen der Richter Liebhauser-Karl mehrmals nachfragte: "Weder vor der Polizei, noch bei der Tatrekonstruktion oder während der Haftverhandlungen war davon die Rede. Warum erst heute?" Er habe sich geschämt und habe sich erst nach einem Verteidigerwechsel getraut, das zu erzählen, meinte der Angeklagte. Daraufhin erläuterte der Richter den Unterschied zwischen Mord und Totschlag für die Geschworenen: "Auf Mord steht eine Strafdrohung bis lebenslang, auf Totschlag fünf bis zehn Jahre Haft. Es ist schwer nachvollziehbar, dass Sie sehenden Auges einer Anklage wegen Mordes entgegengehen und nicht eine andere Variante vorher ins Spiel bringen." Das müssten dann jedoch die Geschworenen entscheiden.

Jedenfalls sei er so wütend gewesen, dass er "nicht nachgedacht" habe, sagte der Angeklagte - als ihm die Situation bewusst geworden sei, habe er sofort losgelassen. Er habe jedenfalls gewusst, dass die Anwendung einer Halsklammer tödliche Folgen haben kann, meinte er auf Nachfrage des Richters.

Befragt wurde auch die damalige Lebensgefährtin des Angeklagten. Diese erklärte, erst im Gerichtssaal erfahren zu haben, dass das Opfer mit einer Affäre zu ihr geprahlt habe - eine solche habe es jedenfalls nicht gegeben. Auch als sie ihn in der Haft besucht habe, habe der Angeklagte nur angegeben, dass es Beleidigungen gegenüber seiner Familie gegeben habe.

Der Cousin des Angeklagten hatte schon vor dem Prozess mitgeteilt, dass er von seinem Entschlagungsrecht Gebrauch machen werde.