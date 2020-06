Freundlicher Wochenbeginn, ab Mittwoch wieder unbeständiger

Nach dem Dauerregen des Wochenendes wird sich die Wettersituation am Montag und Dienstag deutlich bessern. Doch schon ab Mittwoch dürfte sich ein neues Tief bemerkbar machen. Generell begünstigt ist der Westen, wo die Temperaturen durchgehend an der 30-Grad-Marke kratzen, so die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) am Sonntag.

SN/APA/HERBERT P. OCZERET Für Anfang der Woche ist wärmeres Wetter angesagt