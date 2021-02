Freundschaft kommt per Post

"Initiative Brieffreund" verbindet Menschen in Zeiten der Pandemie.

E-Mail, Twitter, WhatsApp gehören für viele zum Alltag. Ein handgeschriebener Brief im Postkasten ist eine Seltenheit geworden. Umso größer ist die Freude, wenn tatsächlich persönliche Mitteilungen ins Haus flattern - vor allem während der Pandemie, wo die Kontakte sehr eingeschränkt sind.

Wie schwer die Isolation für allein lebende Menschen sein kann, die mitunter im Umgang mit Neuen Medien nicht so geübt sind, hat auch die Psychologin Sylvia Hintersteiner aus Amstetten bemerkt. Bereits im Mai 2020 rief sie daher die "Initiative Brieffreund" ins Leben. Mehr als 100 Sendungen seien eingelangt, der am weitesten gereiste Brief sei aus Berlin gekommen, sagt Hintersteiner. Sie habe auch einige Dankesschreiben erhalten, da sich sehr nette Brieffreundschaften ergeben hätten. Für die Psychologin wurde aber mehr und mehr spürbar, dass auch jüngere Menschen der Digitalisierung überdrüssig würden. Daher werde sie die "Initiative Brieffreund" auch weiterführen und lade Interessierte ein, "sich auf ein ganz reales, greifbares Brieffreund-Abenteuer einzulassen". Sie selbst habe als Jugendliche eine Brieffreundin in den USA gehabt und diese Freundschaft nach 25 Jahren wieder aufgenommen, sagte Hintersteiner.

Wer nun Interesse an einer Brieffreundschaft hat, verfasst einen Brief an eine unbekannte Person, steckt diesen in ein frankiertes Kuvert und schreibt nur den Absender darauf - keinen Empfänger. Dieses Kuvert steckt man wiederum in ein weiteres und schickt es an die "Initiative Brieffreund", Postfach 012, 3300 Amstetten. Hintersteiner ist "die Glücksfee", wie sie sagt, und schickt die Briefe nach dem Zufallsprinzip weiter.