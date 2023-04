"Fridays For Future" protestierten vor dem Bundeskanzleramt

Um klar zu machen, dass Österreich die Klimaziele krachend verfehlt, haben "Fridays For Future" am Freitag vor dem Bundeskanzleramt eine Krach-Demo veranstaltet. Einige junge Menschen machten am Ballhausplatz entsprechenden Lärm, auch weil "die Kinderrechte in Österreich in katastrophalem Ausmaß missachtet werden".

