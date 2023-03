"Fridays For Future" ruft zum Klimastreik in ganz Österreich

Der Aufruf zum globalen "Fridays For Future"-Klimastreik am 3. März im Rahmen einer Pressekonferenz in Wien ist von den Aktivistinnen und Aktivisten in Wien auch für einen Aufruf gegen eine "Kriminalisierung" der Proteste genutzt worden. In welcher Form der Einsatz für das Klima erfolge, mache indes keinen Unterschied: "Im Endeffekt ist es egal, ob wir klagen, kleben oder streiken". "Morgen ist zu spät" lautet das Motto am Freitag, bei der bereits zwölften Klimademo.

Seit vier Jahren Klimastreiks, seit zwei Jahren kein Klimaschutzgesetz