Fridays for Future senden offenen Brief an Regierung

In der kommenden Woche wird der Verfassungsgerichtshof (VfGH) Klimaklagen prüfen - so etwa jene der zwölf Kinder und Jugendlichen, die ihre Kinderrechte und Zukunft durch fehlende Maßnahmen für Klimaschutz gefährdet sehen. Die Klimaschutzgruppe Fridays for Future, die die Klage unterstützt, pochte im Vorfeld in einem offenen Brief an die Bundesregierung via "Kurier" auf "sofortige, wirksame Klimaschutzmaßnahmen für uns und unsere Kinder".

BILD: SN/APA/EVA MANHART/EVA MANHART Die Aktivisten unterstützen die Klimaklage der Kinder