Friedenslicht aus Betlehem von Zehnjährigem übernommen

Der zehnjährige Michael Putz aus Steyr hat am Flughafen Wien das "ORF-Friedenslicht" in Empfang genommen. Aufgrund der Krisensituation reiste der Bub heuer nicht in das Heilige Land, um in der Geburtsgrotte Jesu in Bethlehem das Licht zu entzünden. Das internationale Weihnachtssymbol wurde heuer von einem christlichen Kind aus Bethlehem illuminiert, informierte der ORF Oberösterreich am Freitag.

BILD: SN/APA/ORF OBERÖSTERREICH/UNBEKANNT Michael Putz aus Steyr übernahm am Flughafen Wien das Friedenslicht