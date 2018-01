Frisch Gekochtes für den Napf

Ein Kochbuch mit Rezepten für Mensch und Hund - so will eine Tierernährungsberaterin Besitzer dazu bringen, für ihre Vierbeiner zu kochen. Lachstatar und Tiramisu etwa.

Hunde sind für gewöhnlich recht dankbare Esser. Sie verschlingen, was in ihre Schüsseln kommt. Futter aus dem Supermarkt bietet Iris Otto-Siemakowski ihrer Cockerspaniel-Hündin Veggie nicht an. Sie kocht sowieso meist selbst. Für sich, ihren Mann - und den Hund. Jetzt hat die Wiener Tierernährungsberaterin ein Kochbuch geschrieben. "Mahlzeit! Clevere Rezeptideen für Mensch und Hund" (Verlag Goldegg) heißt es. Ziel: Gesundheit und Wohlbefinden steigern.