Nach sechs Wochen Zwangsschließung dürfen Friseursalons ab 2. Mai wieder öffnen. Jetzt gibt es eine riesige Reservierungswelle. Das sei ein schönes Gefühl, sagt der Bundesinnungsmeister, aber aufholen könne die Branche nichts.

Wenn Wolfgang Eder, Bundesinnungsmeister der Friseure mit zwei Salons in der Stadt Salzburg und in Obertrum, in sein Reservierungsbuch blickt, kann er zufrieden sein. "Viele haben auf uns gewartet und wir freuen uns auf die Kunden. Das ist ein schönes ...