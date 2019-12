Weihnachten im Kreis der Familie: Das ist ein Idealzustand, der für viele unerreichbar ist. Doch am 24. Dezember kann man in einer Gemeinschaft feiern - Geschenke gibt es auch.

Elisabeth Flicker hat wieder alle Hände voll zu tun. Die ehrenamtliche Mitarbeiterin des Roten Kreuzes in Salzburg richtet heuer zum 25. Mal eine besondere Weihnachtsfeier aus: Am 24. Dezember lädt sie Menschen ein, mit denen es das Leben nicht so ...