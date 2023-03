Frost: Kälteeinbruch gefährdet die Marillenernte

Es wird kalt. Besonders Marillenbauern müssen jetzt wachsam sein.

In der Nacht auf Mittwoch könnte es vor allem in den Morgenstunden richtig kalt werden.

Der Winter ist zurück. Während sich die einen wieder vor den warmen Ofen setzen, bereitet das dem Wachauer Marillenbauer Gerhard Tastl großes Kopfzerbrechen. Denn sollte es in den kommenden Tagen frostig werden, könnten die Marillenblüten erfrieren und die Ernte wäre gefährdet. Wie kälteempfindlich die Blüten sind, hängt mit deren Entwicklungsstadium zusammen. Die diesjährige Saison startete etwa um zwei Wochen früher als sonst. In ihrem derzeitigen Zustand hielten die Blüten bis zu zwei Grad plus aus, darunter wird es kritisch.

...