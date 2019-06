Die Anzahl der erworbenen Lenkerberechtigungen ist in zehn Jahren deutlich gesunken. Für Verkehrsexperten kommt diese Entwicklung nicht überraschend. Gründe dafür gibt es einige.

Die jungen Menschen in Österreich scheinen die Lust aufs Autofahren zu verlieren. So und ähnlich kann man jene Zahlen interpretieren, die die Statistik Austria am Mittwoch veröffentlicht hat. Demnach gab es bei Prüfungen für den Führerschein Klasse B (Fahrzeuge bis ...