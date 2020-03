Das Paznauntal und St. Anton wurden im Kampf gegen Corona abgesperrt. Ab Montag werden die meisten Geschäfte und Gaststätten geschlossen.

Tirol ist einer der Corona-Hotspots in Österreich. Vor allem in den Skizentren im Paznauntal mit den Gemeinden Ischgl, Kappl, See und Galtür sowie St. Anton am Arlberg wurden viele Erkrankungen gemeldet. Nun hat die Regierung beschlossen, dass diese Regionen, in ...