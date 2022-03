Fünf Menschen nach Wohnungsbrand in Tirol im Krankenhaus

Wegen eines Wohnungsbrandes mussten in der Nacht auf Mittwoch mehrere Menschen in Innsbruck wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert werden. Eine 60-Jährige zündete in einem Tontopf ein Räucherstäbchen an und stellte es auf die Matratze ihres Bettes. Anschließend dürfte sich von dort aus das Feuer entwickelt haben, berichtete die Polizei.

SN/APA/Themenbild/HELMUT FOHRINGER Fünf Menschen mussten wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung in Spital