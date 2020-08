Fünf Millionen warten beim Lotto-Vierfachjackpot am Sonntag

Ein Vierfachjackpot wartet bei der Lotto-Ziehung am Sonntag darauf, geknackt zu werden. Dabei geht es im Falle eines Sologewinns um rund fünf Millionen Euro, teilten die Lotterien am Donnerstag mit. Es ist demnach der vierte Vierfachjackpot in diesem Jahr, zweimal entstand daraus ein Fünf- und in weiterer Folge ein Sechsfachjackpot, einmal gab es einen Solo-Sechser.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Für den Gewinn muss man "nur" die sechs Richtigen ankreuzen