Fünf Personen erleiden bei Brand in Tirol Rauchgasvergiftung

Nach einem Brand in einer Urlauberunterkunft in Prutz in Tirol (Bezirk Landeck) haben fünf Personen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert werden müssen. Die vierköpfige Familie aus den Niederlanden, die in dem betroffenen Appartement nächtigte, konnte sich selbstständig ins Freie retten, teilte die Polizei mit.

SN/APA/Webpic/hex Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen