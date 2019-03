Fünf Verletzte bei Unfall auf Tauernautobahn in Salzburg

Bei einem Verkehrsunfall auf der Tauernautobahn (A 10) in Grödig im Salzburger Flachgau wurden am Sonntagnachmittag fünf Personen verletzt. Eine 31-jährige Lenkerin prallte mit ihrem Pkw gegen einen Aufpralldämpfer. Das Fahrzeug wurde daraufhin nach rechts geschleudert und blieb quer über beide Fahrstreifen bei der Rampe stehen, berichtete die Polizei am Sonntagabend.

SN/APA (Archiv)/HELMUT FOHRINGER Die Verletzten wurden vom Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht